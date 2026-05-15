Волгоградскую область накроют ливни, град и штормовой ветер 16 мая

Волгоградскую область ждет серьезное испытание погодой. Спасатели предупреждают о комплексе метеорологических явлений, которые обрушатся на регион. Жителей Среднеахтубинского, Дубовского и Ленинского районов ожидают ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 20-25 м/с. Такая погода продержится до конца суток 15 мая 2026 года и сохранится в течение всех суток 16 мая 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

МЧС призывает всех жителей быть предельно внимательными и осторожными. При таких погодных условиях возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Сильный ветер может повалить деревья, повредить линии электропередач и слабо закрепленные конструкции. Град способны нанести ущерб имуществу и посевам, а ливни – привести к локальным подтоплениям дорог и низменных участков.

В случае ухудшения погодных условий и возникновения экстренных ситуаций следует немедленно звонить по единому телефону спасения 112.