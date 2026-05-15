В центре Волгограда приступили к созданию сквера имени Говорухина

Так должно в итоге преобразиться пространство. Фото: администрация Волгограда.

В Волгограде приступили к созданию сквера имени Говорухина, решение о создании которого приняли только в апреле 2026 на встрече губернатора с ветеранским сообществом. Памятная зона, посвященная известному режиссеру, политику появится на бульварной части проспекта Ленина. Сейчас территорию обнесли забором, подрядчик приступает к благоустройству, сообщает мэрия.

Как рассказали в администрации Волгограда, речь об участке бульвара от улицы Комсомольской до Аллеи Героев, рядом с фонтаном напротив здания Центробанка. Сначала рабочие вскроют весь старый асфальт, чтобы уложить новое покрытие на пешеходной зоне. Ее хотят замостить плиткой. Вместе с памятником Говорухину здесь появится новая парковая мебель, отремонтируют поливочный водопровод и высадят новые деревья и кустарники – около тысячи растений.

- Украшением пространства станут скульптуры самого режиссера, актеров, с которыми он работал, и персонажей его кинофильмов, - рассказали в мэрии города.