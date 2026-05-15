В Волгограде назвали специалиста с зарплатой до 300 тысяч рублей

Волгоградцам рассказали, какие специалисты могут рассчитывать на самые высокие заработки. Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии мая в крупнейших городах России и выявил самые привлекательные предложения. В Волгограде больше всего денег готовы платить врачу хирургу-флебологу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Для данной вакансии ищут сотрудника с высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста. Компания предлагает зарплату до 300 тысяч рублей, а также релокационный пакет, возможности для повышения квалификации и обучения лазерной хирургии и УЗИ.

На втором месте по размеру заработной платы находится автомаляр, которому предлагают до 120 тысяч рублей в месяц. Третье место занимает водитель-погрузчика с такой же зарплатой – до 120 тысяч рублей. В рейтинг высокооплачиваемых вакансий также вошли главный энергетик с предлагаемой зарплатой от 80 тысяч рублей и заведующий производством, который может зарабатывать до 95 тысяч рублей.