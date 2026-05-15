НовостиОбщество15 мая 2026 12:20

На юге Волгограда полностью собрали 50-метровое Колесо обозрения

На «Красное солнце» в Красноармейском подвесили все пассажирские кабинки
Екатерина СИМОХИНА
Все кабинки колеса уже на месте. Фото: ЦПКиО.

В Красноармейском районе Волгограда строители завершили монтаж 50-метрового колеса обозрения. На аттракцион «Красное солнце» подвесили все пассажирские кабинки, до этого их покрасили в красный свет. Напомним, это переехавшее из ЦПКиО чертово колесо, теперь оно будет радовать детей и взрослых в самом южном районе Волгограда.

- Перед открытием аттракциона в каждом модуле будет установлена новая система кондиционирования. В ближайшее время на объекте развлечения стартует установка восьми приводных механизмов, а затем – крепление подсветки на окружность. Также на площадке ведется подготовка к возведению посадочной платформы и технического помещения – работы близятся к завершению, - рассказали в дирекции Центрального парка культуры и отдыха.

Когда все монтажные мероприятия будут завершены, аттракцион запустят в тестовом режиме, и только после положенных испытаний на него запустят людей. Также колесо обозрения должно пройти процедуру техосвидетельствования, получить свидетельство о госрегистрации. Также в новом парке Красноармейского уже установили «Вращающуюся вышка», «Диско» и «Пиратский корабль», собирают еще ряд аттракционов. Зона отдыха откроется в теплое время в этом году.