199 волгоградцев обратились к врачам после укусов клещей

В Волгоградской области 199 человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Среди пострадавших – 68 детей. Только за последнюю неделю врачи зафиксировали 86 подобных случаев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор. Сейчас инфекции, передающиеся клещами, не обнаружены, но жители региона должны быть начеку.

Пик активности клещей приходится на май-июнь, затем их количество спадает, а в августе начинается второй подъем. Важно помнить, что клещи не падают с деревьев, а обитают в траве и невысоких кустарниках. Они цепляются к одежде, когда человек проходит мимо, и потом ползут вверх, ища удобное место для укуса. Необходимо соблюдать меры безопасности.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в медицинское учреждение – травмпункт или поликлинику по месту жительства.