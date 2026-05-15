Водитель Mercedes-Benz обвиняется в смертельном ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области завершилось расследование громкого дела о ДТП, которое унесло жизнь человека. Прокуратура Дубовского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

На скамье подсудимых окажется 38-летний житель Курганской области. Как выяснило следствие, трагедия произошла рано утром 13 февраля 2026 года. Мужчина за рулем внедорожника «Мерседес-Бенц ML 350» двигался по федеральной трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Волгограда. На 602-м километре дороги водитель внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Пежо Партнер».

Удар был такой силы, что 40-летний водитель «Пежо» получил тяжелейшие травмы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, он скончался в медицинском учреждении. Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело рассмотрит по существу Дубовский районный суд Волгоградской области. Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.