Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области днем 15 мая

В Волгоградской области днем 15 мая объявили вторую за сутки беспилотную опасность. Действует режим с 12.25 часов. Жителям региона начали рассылать СМС с предупреждением. Плюс к этому в РСЧС обновили рекомендации, как вести себя во время действия режима «беспилотная опасность».

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, - говорится в экстренном предупреждении.

Также среди рекомендаций остались не подходить во время беспилотной опасности к окнам и не пользоваться лифтом для жителей высоток. Вплоть до отмены режима жителям региона советуют оставаться в безопасном месте. В случае ЧП – звонить по номеру 112.