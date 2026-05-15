НовостиОбщество15 мая 2026 9:42

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области днем 15 мая

В МЧС обновили рекомендации, как вести себя в это время
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе вторая за сутки беспилотная опасность

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области днем 15 мая объявили вторую за сутки беспилотную опасность. Действует режим с 12.25 часов. Жителям региона начали рассылать СМС с предупреждением. Плюс к этому в РСЧС обновили рекомендации, как вести себя во время действия режима «беспилотная опасность».

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, - говорится в экстренном предупреждении.

Также среди рекомендаций остались не подходить во время беспилотной опасности к окнам и не пользоваться лифтом для жителей высоток. Вплоть до отмены режима жителям региона советуют оставаться в безопасном месте. В случае ЧП – звонить по номеру 112.