НовостиПроисшествия15 мая 2026 9:40

Волгоградец помогал мошенникам обманывать россиян через мессенджеры

ФСБ и полиция выявили жителя Волгограда, который регистрировал SIM-карты для преступных колл-центров
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
ФСБ задержала преступника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские силовики пресекли незаконную деятельность 22-летнего жителя города, который помогал мошенникам обманывать россиян. Молодой человек использовал специальные устройства и программное обеспечение для передачи звонков неизвестным лицам, которые затем совершали мошеннические действия, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию от УФСБ по Волгоградской области.

Как выяснили правоохранители, в апреле 2026 года мужчина нашел в “теневом” чате Telegram объявление о работе. Его задача заключалась в регистрации российских SIM-карт на чужие имена. Эти номера затем использовали для противоправной деятельности. Задержанный соединялся с жертвами через специальную программу, свой телефон и ноутбук, а после использования уничтожал SIM-карты.

При обыске у молодого человека нашли и изъяли ноутбук, флеш-карту, семь мобильных телефонов, четыре SIM-карты и четыре банковские карты.

На него завели уголовное дело. Следователи также выясняют, мог ли задержанный быть вовлечен в деятельность, направленную против безопасности России. В частности, проверяют его возможную связь с преступными колл-центрами, которые находятся на территории Украины.