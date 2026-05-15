НовостиПроисшествия15 мая 2026 8:41

После гибели рабочего на стройке в Волгограде на ИП завели дело

В Волгограде рабочий упал с высоты 12-го этажа и разбился
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК завел дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя после трагической гибели рабочего на стройке, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Его подозревают в нарушении правил безопасности, которое привело к смерти человека.

Следствие выяснило, что в апреле этого года во время облицовки стен высотного здания один из рабочих упал с 12 этажа. Мужчина не использовал средства индивидуальной защиты и страховочное снаряжение. От полученных травм он скончался на месте.

Также установлено, что погибший работал без официального трудового договора. Сейчас следователи активно работают над выяснением всех деталей произошедшего и назначили различные судебные экспертизы.