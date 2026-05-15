В Волгоградской области объявлена высокая пожароопасность

На юго-востоке Волгоградской области, в частности в южной части Палласовского района, ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Это неблагоприятное явление продлится днем и до конца суток 15 мая, а также на протяжении всех суток 16 мая 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС.

В связи с этим возрастает вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Спасатели призывают жителей и гостей региона к особой осторожности. Категорически запрещено бросать горящие спички и сигареты в лесу. Также нельзя выжигать сухую траву и камыш, а тем более разводить костры.