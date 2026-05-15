Волгоградского водителя лишили прав за «снежный» номер

Водитель из Камышинского района Волгоградской области лишился водительских прав на год. Суд подтвердил законность постановления, которым его наказали за «заснеженный» государственный номер автомобиля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел 24 февраля 2026 года во Фролово. Никита Б. управлял автомобилем «ВАЗ-2114». Он специально закрыл задний номер машины снегом. Суд установил, что это не было связано с погодными условиями или движением автомобиля. Его лишили прав на год. Водитель не согласился с решением и подал жалобу. Он объяснял, что не полностью понимал протокол из-за усталости, а снег на номере, по его словам, появился естественным путем.

Однако экспертиза подтвердила, что снег на номере был нанесен искусственно. Суд не нашел оснований для переквалификации дела.