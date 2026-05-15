Волгоградские водители не могут проехать по улице Мира и игнорируют одностороннее движение на Пархоменко

Сегодня, 15 мая, волгоградских водителей ждал неприятный сюрприз на улице Мира. Вместо привычной дороги автомобилисты уперлись в “кирпич” и были вынуждены разворачиваться, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Причина – масштабная реконструкция площади Павших Борцов, которая обещает преобразить центральную часть Волгограда.

Работы начались с коммунальных “раскопок”: площадь вскроют от асфальта и перекопают для замены инженерных коммуникаций. Это лишь первый этап большого проекта. В ходе обновления территории планируют реконструировать пешеходное пространство, привести в порядок подпорные стены и лестничные марши, ведущие к собору Александра Невского. Также выполнят озеленение и проведут ряд других работ, рассказали в мэрии.

Однако не только на Мира сегодня наблюдаются изменения. На улице Пархоменко, которая с 15 мая стала односторонней, многие автомобилисты продолжают игнорировать новые знаки. Полно водителей, которые едут “против шерсти”, создавая потенциально аварийные ситуации. Напомним, что с сегодняшнего дня также односторонней стала и улица Новороссийская.