Более трех тысяч полетов совершила санавиация в Волгоградской области

В Волгоградской области активно используют санитарную авиацию для спасения жизней, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав. Ежегодно врачи совершают сотни вылетов, чтобы оперативно доставить пациентов из самых отдаленных уголков региона в больницы, где им окажут срочную помощь.

Вертолеты “Ансат” стали незаменимы в экстренных случаях. Они позволяют в считанные минуты перевезти человека, нуждающегося в экстренной помощи, туда, где каждая секунда на счету. Благодаря слаженной работе специалистов отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации городской больницы №25, квалифицированная помощь доступна жителям даже самых дальних территорий.

За все время работы санавиации в Волгоградской области выполнили 3074 вылета и эвакуировали 3039 пациентов, среди которых 512 детей. Это направление возродили в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова, и Волгоградская область стала одной из первых, кто активно развивает санитарную авиацию.