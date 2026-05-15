ПВО пресекла атаку дронов ВСУ над Волгоградской областью и другими регионами

В ночь с 14 на 15 мая силы противовоздушной обороны успешно отразили крупную атаку украинских беспилотников, в том числе над Волгоградской областью, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Всего за несколько часов с 14 на 15 мая военные перехватили и уничтожили 355 БПЛА самолетного типа, как информирует Минобороны РФ.

Украинские дроны ликвидировали над территорией Волгоградской области, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Республике Крым, Республике Калмыкия, Краснодарском крае. Кроме того, работу ПВО фиксировали над водами Азовского и Каспийского морей.