Волгоград, Городище, не забудьте набрать воды с вечера 14 мая

Отключение воды ждет живущих в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском районах Волгограда и Городище в конце этой недели - 15-17 мая 2026 года. Почти у полмиллиона жителей областной столицы и райцентра в пригороде тотально пересохнут краны с пятницы по воскресенье. Не будет воды уже в ночь четверга - с 0.00 часов 15 мая до 12.00 часов 17 мая. Исключением станет только поселок 62-й Армии на Красном.

Не забудьте набрать воды в кастрюли и ванную. Сидеть без живительной влаги придется 2,5 суток. Зато «Концессии водоснабжения» в этом время сделают глобальную профилактику и чистку на водозаборе ТЗР, водоочистных сооружениях «Северные» и на сетях. Такого глобального ремонта в Волгограде не было девять лет. Придется потерпеть.

А если запасов воды не хватит, волгоградцы смогут набрать ее в автоцистернах, которые будут подвозить воду в жилые дворы и больницы с 8 утра 15 мая.

- Перед заполнением цистерны проходят дополнительную промывку и дезинфекцию. После сотрудники Роспотребнадзора берут пробу воды для обеспечения дополнительного контроля и подтверждения ее качества, - заверили коммунальщики.

