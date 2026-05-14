Всего в двух районах Волгограда отключат электричество 15 мая

В пятницу, 15 мая 2026 года, всего в двух районах Волгограда частично отключат электричество. Энергетики проведут плановые работы в Тракторозаводском и Ворошиловском. Ресурса не будет как в жилых домах, так в коммерческих организациях.

Тракторозаводский район, отключения света с 09:00 до 16:00:

ул. Салтыкова-Щедрина 2, 4

ул. Батова 8

ООО Олта, ИП Айрян, ИП Синицкий, ФЛ Мкртчян.

Ворошиловский район, отключения света с 09:00 до 12:00:

ул. Приволжская 151, 153, 127-133, 127а, 110-136, 116а, 118а, 146-154, 135-139

ул. Базисная 105-115, 106-112

ул. Львовская 104-132, 124а, 103-133, 103а, 103б, 131а, 133а, 148, 149, 145.