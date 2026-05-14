Жительница Волгоградской области заплатит за камень в соседа и его погрузчик

В Волгоградской области жительница Клетского района, которая бросила камень в соседа и его транспорт, по решению суда возместит причиненный ущерб. Андрей Т. обратился в суд с иском к Валентине Г., требуя взыскать материальный ущерб, компенсацию морального вреда и судебные расходы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Как рассказал истец, 20 июня 2025 года Валентина Г., находясь в конфликте с Андреем Т., бросила в его сторону камень. В результате этого действия было разбито лобовое стекло погрузчика, принадлежащего мужчине, а сам камень попал ему в височную часть головы.

Изучив все доказательства и выслушав обе стороны, суд постановил взыскать с Валентины Г. сумму материального ущерба в размере 29 557 рублей, компенсацию морального вреда – 15 000 рублей, а также судебные расходы – 3 500 рублей.