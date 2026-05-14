В Волгограде отец, не воспитывавший сына, лишился выплат за его гибель в СВО

Во Фроловском городском суде Волгоградской области рассмотрели дело: мать погибшего участника СВО успешно доказала, что биологический отец ее сына не имеет права на выплаты, связанные с его гибелью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Ирина П. обратилась в суд, требуя лишить биологического отца ее сына положенных выплат. Основанием для иска стал тот факт, что мужчина не выполнял свои родительские обязанности.

Суд установил, что отец не принимал никакого участия в жизни сына – ни в его воспитании, ни в содержании. Алименты, назначенные еще с 2003 года, он не выплачивал, а добровольно денег на ребенка не давал. Кроме того, ответчик имел проблемы с законом, неоднократно привлекался к уголовной ответственности и сидел в тюрьме.

Служитель Фемиды удовлетворил иск Ирины П. Биологический отец погибшего в зоне СВО сына лишен всех компенсационных выплат и мер социальной поддержки, положенных родителям. Решение пока не вступило в законную силу.