МЧС предупредило о ливнях, грозах и сильном ветре в Волгоградской области 14 мая

Дожди снова накроют Волгоградскую область. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС по Волгоградской области снова предупредило жителей региона о непогоде. Ведомство опубликовало экстренное предупреждение в связи с надвигающейся грозой. В отдельных районах региона ожидаются сильные дожди с грозами и градом. За окном снова будут сверкать молнии, а ветер усилится до штормового.

По данным МЧС, в период с 14.30 и до конца суток 14 мая 2026 года на регион обрушится комплекс погодных явлений, которые могут представлять опасность. Поэтому внимательными стоит быть автомобилистам, пешеходам. Стоит держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций. А судоводителям лучше не выходить в акваторию в шторм. В случае происшествий нужно звонить по телефонам 101 или 112.