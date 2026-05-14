Готовьте денежки: в центре Волгограда рисуют разметку новых платных парковок

На улице Чуйкова зону будущих платных парковок готовятся разрисовать краской. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Работающие в центре города волгоградцы с ужасом ждут новый этап расширения платного парковочного пространства в центре Волгограда. Подрядчик, который по заданию мэрии должен обустроить парковки, уже готовит разметку. На улице Чуйкова 14 мая будущие платные карманы огородили сигнальной лентой и выставили банки с краской. По контракту все должно быть готово до 20 мая 2026 года.

Для тех, кто приезжает в центр раз в месяц на 2-3 часа по делам или ради прогулок, ничего особо не поменяется. 40-80 рублей раз в месяц потратить можно. Но в десятках офисов, торговых точек, кафе и ресторанов, клиник и салонов красоты, а также в трех вузах на Советской, Чуйкова, Порт-Саида, Гагарина, Наумова работают тысячи людей, для которых поездка на машине на работу выльется в копеечку. Каждый рабочий день платить по 360-400 рублей только за стоянку готовы немногие. В месяц это 7-8 тысяч рублей.

До 20 мая здесь должны быть готовы разметка и знаки. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Мэрия пока не озвучила дату, с которой автомобилисты будут платить за парковку в этой части города. Волгоградцы думают, что все заработает плюс-минус с 1 июня. Напомним, на подготовку зон платных парковок мэрия Волгограда выделила около 69 млн.

Многие водители, которых поставили перед выбором - платить огромные деньги за каждый рабочий день или пересесть на общественный транспорт, надеялись, что смогут оставлять машину бесплатно у амфитеатра. Но и там уже рисуют голубую разметку и ставят знаки. Выбора волгоградцам просто не оставляют.