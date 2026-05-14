МАЗ на полной скорости протаранил грузовик и машину в Волгограде

ДТП в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Вчера, 13 мая, в Красноармейском районе Волгограда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. По предварительным данным, около 17:15 на улице Лазоревой напротив дома 165Д 36-летний водитель грузовика «МАЗ» выехал на перекресток на красный свет. Там он столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», который ехал с полуприцепом.

Водитель «ВАЗ 2110», пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением. Его машина наехала на бордюрный камень и опрокинулась. В результате аварии водителя «МАЗ» доставили в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.