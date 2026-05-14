Гендиректор строительной фирмы в Волгограде не платил зарплату сотрудникам

В Волгограде генеральный директор одной из местных строительных компаний оказался под подозрением в невыплате заработной платы своим сотрудникам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По данным следствия, руководитель компании, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, с марта по май 2025 года не выдавал законные деньги своим работникам. При этом люди исправно выполняли свои обязанности, продолжая трудиться, несмотря на отсутствие выплат.

Общая сумма долга по зарплате превысила 170 тысяч рублей. Следователи выяснили, что в период неуплаты на счетах фирмы было достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками. Однако, вместо того чтобы оплатить труд рабочих, руководство направляло эти деньги на другие хозяйственные нужды, которые никак не связаны с зарплатами.

Сейчас правоохранители работают над установлением всех деталей преступления и собирают доказательства.