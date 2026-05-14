В Волгограде завели дело на 56-летнего мужчину за оправдание терроризма ВСУ

Волгоградцу грозит солидный штраф или тюремный срок Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде возбудили уголовное дело на 56-летнего мужчину, которого подозревают в оправдании террористической деятельности в Сети. Он публиковал в интернете посты с поддержкой террористических организаций вооруженных сил Украины, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

- Установлено, что 56-летний мужчина разместил в одном из интернет-мессенджеров публикации, в которых поддерживал и оправдывал деятельность террористических организаций ВСУ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На основании собранных оперативниками материалов следственный отдел регионального главка ФСБ возбудил дело на волгоградца. По части 2 статьи 205.2 УК России мужчине грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на 5-7 лет.