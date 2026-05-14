В аэропорту Волгограда спасли «пассажира» с опасной инфекцией

В Международном аэропорту Сталинград прошли важные учения, где специалисты отрабатывали действия по спасению пассажира с опасной инфекцией, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор.

Для быстрой диагностики во время учений задействовали мобильный санитарно-карантинный пункт, который может автономно проводить лабораторные исследования на наличие опасных микроорганизмов. А для безопасной эвакуации “больного” использовали специальный изолирующий бокс.

Все поставленные перед участниками учения задачи успешно выполнили. Специалисты санитарно-карантинного пункта, медики здравпункта аэропорта, работники скорой помощи и дезинфекционной службы продемонстрировали высокую готовность к проведению необходимых мероприятий, если вдруг обнаружат человека с подозрением на особо опасную инфекцию. Все службы хорошо оснащены нужным оборудованием и средствами защиты.