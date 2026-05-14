Треть волгоградцев работает во вредных и опасных условиях

Условиям труда 33,7% работников в Волгоградской области не позавидуешь: их работа реально вредна для здоровья. По данным Волгоградстата, более 57,6 тысячи людей ежедневно сталкиваются на работе с вредными и опасными факторами. Кто-то из них получает компенсации (то самое молоко за вредность), кому-то выдают защитную спецодежду. Лидирует в этом направлении обрабатывающее производство.

44,8% работников трудится в обрабатывающих отраслях промышленности, а также в организациях, занимающихся водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, – 34,2%. Пятая часть постоянно подвергается воздействию шума, воздушного ультразвука и инфразвука. 8,3% работают с вредными химическими веществами.

Конечно, вредными свои условия труда может назвать каждый второй сотрудник, работа которого связана с повышенным стрессом, нервотрепкой или работой в ночную смену, когда организм должен восстанавливаться, но пока такие факторы к опасному производству не приравняли. Так что компенсацию придется выплатить себе самим.