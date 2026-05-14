Три волгоградских вуза попали в топ-20 лучших в стране по отдельным предметам

Студенты Волгоградского аграрного университета учатся в одном из лучших вузов страны. Фото: администрация Волгоградской области.

Стали известны лучшие университеты страны по 35 направлениям. RAEX опубликовало пятый выпуск предметных рейтингов вузов России. В списки попали 167 вузов страны, включая 3 волгоградских. Волгоградский медицинский университет, аграрный и технический готовят лучших выпускников по определенным предметам, сообщают составители рейтинга.

Лучшие вузы определяли по 35 направлениям: математика, естественно-научные и инженерные специальности, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Какие-то вузы в числе лучших по каждому направлению. Волгоградские попали в рейтинг только по четырем направлениям.

Волгоградский Аграрный университет вошел в рейтинг дважды. Он на 13 месте в двадцатке лучших вузов по направлению сельское хозяйство и на 20-м по предмету ветеринария и зоотехния. Волгоградский медицинский университет на 15 месте в числе университетов, где изучают медицину. Политех на 19 месте по направлению авиационная и ракетно-космическая техника.