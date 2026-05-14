49 новых автобусов получит Волгоградская область в 2026 году

Волгоградская область стала одним из первых трех регионов, которые в 2026 году получат федеральное софинансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» для обновления автобусного парка. Поставку 49 новеньких автобусов ожидают в третьем квартале этого года.

По данным облкомдортранса, из 49 единиц Волгоград получит 10 автобусов особо большого класса и 16 - большого. Еще 23 единицы пассажирского транспорта отправятся в Волжский: 19 автобусов большого класса, два среднего и два автобуса особо большого класса.

Чтобы получить субсидию на обновление пассажирского транспорта из федерального бюджета по линии Минтранса, Волгоградская область выполнила все условия. Покроет прямая субсидия от 40 до 60% стоимости базовой комплектации автобусов.

Напомним, только на дорогах Волгограда за четыре предыдущих года появилось 62 новеньких трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус и 474 автобуса. Для этого власти используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также механизмы государственно-частного партнерства.