НовостиПроисшествия13 мая 2026 12:59

Дети с игрушечными пистолетами перепугали прохожих в Волгограде

Стрелявших пистонами семиклассников пришлось искать полиции
Екатерина СИМОХИНА
Игрушечные револьверы прохожие приняли за оружие.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде полиция нашла детей, перепугавших прохожих в Краснооктябрьском районе. Если еще 20-30 лет назад дети с игрушечными пистолетами никого не удивляли, то сегодня мнительные и слабонервные взрослые хватаются за сердце и телефон: снять происходящее на видео и заявить в полицию. Накануне после таких видео в соцсетях сотрудникам пришлось объявить в розыск мальчишек, которые на глазах прохожих стреляли друг в друга из купленного в магазине игрушек оружия.

- В ходе проведенной работы правоохранители установили 4-х учеников 7-го класса одной из школ города Волгограда, которые пояснили, что в ходе игры использовали пистонный пистолет-хлопушку. Никто из подростков или прохожих в результате развлечения не пострадал, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Так как ничего запрещенного школьники не делали, с ними провели воспитательную беседу и отпустили по домам. Родителям тоже рассказали о мерах предосторожности во время игр с такими игрушками.