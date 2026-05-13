НовостиОбщество13 мая 2026 11:52

Суд защитил пенсионерку от мошеннического кредита в Волгограде

Злоумышленники оформили заем на имя пожилой женщины
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Мошенники обманули женщину.

В Волгоградской области завершилась история с кредитом, который оформили на имя 66-летней пенсионерки без ее ведома и согласия. Благодаря вмешательству прокуратуры, суд признал этот договор недействительным, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Как выяснилось, пожилая жительница Кумылженского района получила звонок от неизвестных. Мошенники представились сотрудниками, которые якобы предотвращают взлом ее аккаунта на портале госуслуг. Под этим предлогом они выманили у женщины личные данные. После этого на ее имя оформили кредит на внушительную сумму — 111 тысяч рублей, а деньги перевели на счет третьего лица.

Прокуратура не оставила эту ситуацию без внимания. Они подали иск в суд против банка, требуя признать кредитный договор ничтожным й. Изначально районный суд отказал прокуратуре, но надзорное ведомство оспорило это решение и добилось справедливости.