Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 10:47

Почтальон из Волгоградской области украла 750 тысяч рублей

Сотрудница почты из Елани хотела улучшить материальное положение за счет чужих денег
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полиция проводит расследование.

Полиция проводит расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области полицейские расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудницы почты, которая присвоила около 750 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Женщина, используя свое служебное положение, взяла деньги из кассы, включая средства для социальных выплат и наличные от продажи товаров.

Это выяснилось после проверки. Сотрудники обнаружили крупную недостачу. Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила, что хотела таким образом улучшить свое материальное положение. Следователи ведут расследование. Женщина уже вернула большую часть похищенных средств. За это преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.