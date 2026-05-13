Почтальон из Волгоградской области украла 750 тысяч рублей

В Волгоградской области полицейские расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудницы почты, которая присвоила около 750 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Женщина, используя свое служебное положение, взяла деньги из кассы, включая средства для социальных выплат и наличные от продажи товаров.

Это выяснилось после проверки. Сотрудники обнаружили крупную недостачу. Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила, что хотела таким образом улучшить свое материальное положение. Следователи ведут расследование. Женщина уже вернула большую часть похищенных средств. За это преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.