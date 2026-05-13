В Волгограде приставы отправили должника по штрафам под арест на четверо суток

Житель Дубовского района наездил на 4 штрафа.

Четверо суток в камере пришлось отсидеть жителю Дубовского района Волгоградской области, который не хотел оплачивать выписанные ему автомобильные штрафы. До этого на него уже подали в суд за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, и по решению суда каждый штраф он должен был оплатить в двукратном размере. Но и это не помогло. Приставам пришлось привести должника в отделение, сообщает УФССП по Волгоградской области.

В итоге долг мужчина погасил. А вместе с этим провел четверо суток под арестом – один день за один штраф, от уплаты которого он уклонялся.