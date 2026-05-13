Прокуратура Волгограда взыскала миллион рублей для матери погибшего бойца СВО

Прокуратура подала иск. Фото: архив.

В Волгоградской области прокуратура встала на защиту прав матери погибшего участника СВО, добившись взыскания с юридического представителя более миллиона рублей за неисполненный договор, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Прокуратура провела проверку по заявлению женщины, чей сын погиб, участвуя в специальной военной операции. Она сообщила, что ей не оказали юридические услуги, за которые она заплатила. Выяснилось, что 27 марта 2024 года заявительница заключила договор с индивидуальным предпринимателем Арутюняном М.Э. на услуги стоимостью 400 тысяч рублей. Эту сумму женщина полностью оплатила. По условиям договора, юрист должен был помочь установить местонахождение тела военнослужащего, провести опознание и организовать захоронение.

Однако прокуроры установили, что стоимость услуг была значительно завышена, а Арутюнян М.Э. не выполнил свои обязательства по договору. Камышинский городской суд с Арутюняна М.Э. взыскал в пользу матери погибшего воина денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей.