НовостиОбщество13 мая 2026 8:49

Волгоградский НЭТ скорбит о хореографе Юрии Ефимове

Заслуженный работник культуры РФ скончался на 76-м году жизни
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Юрий Николаевич много лет проработал в театре. Фото: НЭТ

Волгоградский Новый экспериментальный театр сообщил о смерти своего коллеги - заслуженного работника культуры РФ, хореографа Юрия Ефимова. Он служил в НЭТе много лет и ушел из жизни на 76-м году.

- Много лет назад Юрий Николаевич выбрал себе профессию по душе - и ни разу не пожалел об этом, - говорится в некрологе. - Ему был подвластен язык тела и пластики - самый точный, правдивый и искренний.

В памяти волгоградских актеров и театралов Юрий Ефимов останется высоким образцом профессионализма, талант и уважения к сцене.

Редакция присоединяется к соболезнованиям родным, близким и коллегам Юрия Николаевича.