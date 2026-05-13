Отключение горячей воды запланировали в Волжском 14, 20 и 26 мая

Жителям отдельных микрорайонов города Волжского Волгоградской области в мае 2026 года отключат горячу воду. Причиной станут внеплановые работы на сетях, сообщили в администрации города. Будут они непродолжительными.

Так, уже 14 мая 2026 года отключение горячей воды затронет с 9.00 до 13.00 в Волжском 10-й микрорайон, дома 1-18, 6а, 13а и 48а, а также школу №11 и детсад №70.

Сидеть без горячей воды 20 мая 2026 с 9.00 до 13.00 будут волжане из 16-го микрорайона - дома 8-13, а также реабилитационный центр «Надежда» на улице Мира, 25.

Во вторник, 26 мая 2026 отключение горячей воды с 9.00 до 13.00 затронет 23-й микрорайон - дома 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 23-31, 9, 38, 51, детсад №99 и ТЦ «Вегас».