Сообщения об угрозе атаки БПЛА разбудили ночью 13 мая волгоградцев

Неспокойную ночь пережили волгоградцы, разбуженные сообщениями об угрозе атаки БПЛА. Следом за беспилотной опасностью ввели план «Ковер», в целях безопасности воздушное пространство было закрыто для гражданских судов. Вплоть до утра средства ПВО были готовы отбивать украинские дроны.

После 7 утра в аэропорту сняли ограничения, воздушная гавань снова отправляет и принимает рейсы, но на табло сплошные задержки. Беспилотную опасность тоже отменили. По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи на территории Волгоградской области не сбили ни одного БПЛП, атаку отражали в соседних Ростовской, Воронежской и Астраханской областях, а также в других регионах России.