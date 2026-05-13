НовостиОбщество13 мая 2026 6:19

В Волгоградской области нашли 400 тонн подсолнечника с нарушениями

Декларацию о соответствии признали недействительной
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Эксперты выявили нарушения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области выявили серьезные нарушения при декларировании 400 тонн подсолнечника. Продукт, который предназначался для пищевых целей, не прошел все необходимые проверки безопасности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Россельхознадзор.

Специалисты провели проверку и обнаружили, что индивидуальный предприниматель из Котовского района получил декларацию соответствия на подсолнечник, не предоставив полный список всех обязательных показателей безопасности. В частности, не провели испытания на остаточные количества пестицидов, которые могли использоваться при выращивании зерна.

Из-за этого Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости таких нарушений. Чтобы не допустить попадания небезопасного подсолнечника на рынок, декларацию о соответствии аннулировали.