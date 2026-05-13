Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда, после того как был снят режим беспилотной опасности, возобновились полеты, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Количество рейсов, которые задерживаются, уже достигло семи.

Режим “Ковер”, введенный Росавиацией, действовал в аэропорту с часу ночи, и о его отмене стало известно ранним утром. Эти ограничения привели к тому, что в воздушной гавани скопилось несколько задержанных рейсов.

В ожидании прибытия находятся самолеты из Шарм-эль-Шейха, Самары и Москвы. Пассажирам двух рейсов в столицу, а также тем, кто планировал отпуск в Египте, предстоит подождать своего вылета.