Под Волгоградом глава района избежал колонии за гибель подчиненного

Ивану Гелю придется попрощаться с креслом главы. Фото: сайт администрации Иловлинского района.

Главу Иловлинского района Ивана Геля суд 12 мая 2026 года приговорил к трем годам лишения свободы условно. Обвиняемый в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель подчиненного, Гель лишился своей должности, но в колонию не отправится. В ближайшие два года по решению суда глава лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, поэтому ему придется уйти с поста, если приговор не будет обжалован. Такое право у участников судебного процесса есть.

Напомним, подсудимым Иван Гель стал несколько лет назад, после гибели сотрудника иловлинской администрации на пожаре. Летом 2022 года крупный степной пожар угрожал населенным пунктам, и глава района распорядился всем выйти на борьбу с огнем. В том пожаре погиб начальник районного отдела ГО и ЧС Александр Переярин, еще три человека получили ожоги. Родные погибшего мужчины обвинили в его смерти главу администрации, который заставил тушить огонь людей, в чьи прямые обязанности это не входило, и которые не имели никакой экипировки, чтобы лезть в огонь. Все эти годы Гель пытался доказать, что мужчины боролись с огнем добровольно, и их гибель – несчастный случай.

Гособвинение просило для Геля 6 лет колонии общего режима. Иловлинский районный суд приговорил главу к трем годам условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.