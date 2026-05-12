Электротранспорт изменил схему движения из-за ремонта трамвайных путей в Волгограде

В Волгограде приступили к масштабной реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию Работы развернулись на участке между улицами Космонавтов и Хорошева, затрагивая в первую очередь 51-ю Гвардейскую улицу в микрорайоне Жилгородок.

Подрядная организация уже активно трудится сразу на двух участках. Возле остановки «Поликлиника №18» специалисты демонтируют старую контактную сеть, а бригада рабочих у остановки «Лицей №7» снимает изношенные рельсы и шпалы. Вскоре им предстоит полностью обновить всю инфраструктуру на протяжении 4,5 километров: заменят основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть.

Большую часть работ по обновлению трамвайного полотна планируют выполнить этим летом, когда пассажиропоток традиционно снижается. Из-за проведения реконструкции временно изменили расписание движения электротранспорта. С 11 мая трамваи маршрутов №№5, 7, 10 и 12 теперь следуют до резервного кольца на улице Хорошева. В будние дни электробус №15 работает по маршруту «Ул. Тополевая» – «Жилгородок», после остановки «Ул. Комсомольская» он поворачивает на одноименную улицу и едет в Дзержинский район. В выходные же дни электробус сохранил свой обычный маршрут до железнодорожного вокзала. При этом другие маршруты общественного транспорта, обслуживающие микрорайон Жилгородок, продолжают работать в прежнем режиме.