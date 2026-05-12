Выигравшего в лотерею более 2 млн волгоградца ищут, чтобы отдать суперприз

Видимо, победитель думает, как потратить деньги, и не спешит за выигрышем. Фото: Семен ШПАК.

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 2 374 040 рублей и не обратился за выигрышем. Об этом сообщает официальный распространитель всероссийских государственных лотерей. Известно, что счастливчик купил билет в мобильном приложении с территории Волгоградской области. Потратив 60 рублей, он выиграл почти в 40 тысяч раз больше.

Суперприз был разыгран сегодня, 12 мая. Возможно, купивший билет житель Волгоградской области был очень занят и не проверил результаты. Или бурно радуется, думая, на что потратить приз.