НовостиОбщество12 мая 2026 13:25

Выигравшего в лотерею более 2 млн волгоградца ищут, чтобы отдать суперприз

Новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем
Екатерина СИМОХИНА
Видимо, победитель думает, как потратить деньги, и не спешит за выигрышем.

Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 2 374 040 рублей и не обратился за выигрышем. Об этом сообщает официальный распространитель всероссийских государственных лотерей. Известно, что счастливчик купил билет в мобильном приложении с территории Волгоградской области. Потратив 60 рублей, он выиграл почти в 40 тысяч раз больше.

Суперприз был разыгран сегодня, 12 мая. Возможно, купивший билет житель Волгоградской области был очень занят и не проверил результаты. Или бурно радуется, думая, на что потратить приз.