В Волгограде председателя ТСЖ обвиняют в растрате денег жильцов

Штрафы председателя оплатили жильцы дома. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

Следователи завели уголовное дело на председателя одного из ТСЖ в Краснооктябрьском районе Волгограда. Руководителя управляющей домом организации обвиняют в растрате. Выписанные ему штрафы за нарушение пожарной безопасности председатель оплачивал не из личных средств, а из денег жильцов. Его указания переводить деньги со счета ТСЖ в адрес контролирующего ведомства выполнял бухгалтер.

- Председатель ТСЖ подозревается в совершении двух эпизодов преступления по статье хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - прокомментировали в следкоме. Сейчас следователи собирают доказательства совершенного преступления, выясняют все обстоятельства.