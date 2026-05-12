Специалистов по работе с ИИ ищут в Волгограде на зарплату до 188 тысяч

Специалисты по ИИ часто могут работать удаленно. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в ЮФО и рассказали, где умеющие работать с ИИ волгоградцы могут получить хорошую зарплату. Специалистов с цифровыми навыками активно ищут в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Можно работать как удаленно, так и из офиса в Волгограде. Соискателям предлагают от 60 тысяч и выше.

- По данным базы вакансий hh.ru, за последний месяц в ЮФО было открыто почти 500 вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта, - рассказали в компании. Наиболее востребованы AI-тренер, AI-архитектор, специалист по созданию контента, 2D-художник, AI-маркетолог, специалист по видеоаналитике. Ищут сотрудников, которые умеют генерировать контент с помощью ИИ, проводить глубокий аудит и многое другое.

Прямо сейчас волгоградцы могут откликнуться на вакансии экономиста в AI-проект/AI-тренер с зарплатой до 188 000 за месяц на руки, AI-тренера для обучения нейросетей с зарплатой до 125 000 . Работать можно удаленно. Чтобы устроиться нейрокреатором на зарплату от 70 000 в месяц, придется переехать в Краснодар. Волгоградские компании ищут AI инженера, ему готовы платить от 60 000 , и AI Python Engineer.