Пьяная автоледи из Волгограда лишилась прав и машины

В Волгограде суд вынес приговор 47-летней автоледи, которая повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Женщине назначили обязательные работы, лишили водительских прав и конфисковали автомобиль, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Судебное разбирательство показало, что ранее, по постановлению мирового судьи, Васильчикова уже признавалась виновной в административном правонарушении, связанном с нетрезвым вождением. Тогда она получила штраф в 30 000 рублей и лишение прав на 1 год 6 месяцев. Однако, не дождавшись окончания срока действия предыдущего наказания, Васильчикова вновь села за руль своего автомобиля «Киа Сид» в состоянии опьянения. Ночью, управляя машиной по дорогам Волгограда, ее остановили сотрудники ГИБДД, заметив явные признаки нетрезвого состояния.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учел характер и степень общественной опасности преступления. Ее снова лишили прав, а также изъяли машину.