Дочь волгоградского миллиардера Малашкина показала, за кого выходит замуж

Жених и невеста распишутся в Центральном ЗАГСе Волгограда. Фото: личная страничка в соцсети Ульяны Малашкиной.

Дочь известного волгоградского миллиардера Александра Малашкина Ульяна выходит замуж. Наследница большого бизнеса знаменитых родителей выложила фото со своим женихом на выходе из Центрального ЗАГСа Волгограда, куда пара подала заявление. Ульяна тоже начинающий предприниматель и владелица собственной кондитерской-пекарни. В последние месяцы девушка усердно тренируется и следит за питанием, вероятно, чтобы быть самой красивой невестой в самом шикарном платье.

- Прошло три года с момента нашей первой встречи. Мы считаем, что достаточно проверили наши отношения, чтобы закрепить их официально. Сходили с любимым человеком и подали документы в ЗАГС. Готовимся к свадьбе и принимать поздравления, - рассказала своим подписчикам радостную новость Ульяна. Правда, имя своего будущего мужа не сказала.

По словам Ульяны Малашкиной, ее восхищает мужество, эрудиция и деловая хватка ее партнера. А сама она почувствовала, что готова к новому этапу жизни. Дата свадьбы года пока неизвестна, как и то, какое из многочисленных заведений своей семьи молодые выбрали для проведения банкета.