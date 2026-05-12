Водитель КамАЗа в Волгоградской области лишился прав за «шутливые» номера

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водителя КамАЗа из Волгоградской области лишили водительских прав на полгода за использование измененных номерных знаков. Суд посчитал его объяснения о «шутке» неправдоподобными, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел 16 сентября 2025 года на автодороге Миллерово – Вешенская в Ростовской области. Николай П. управлял КамАЗом с прицепом, на котором были установлены регистрационные знаки, отличающиеся от данных в документах. К оригинальным буквам прикрепили металлические элементы от других номеров.

Николай П. свою вину не признал. Он объяснил, что во время поездки из Ростова неизвестные прикрепили фрагменты других номеров на его автомобиль «в шутку». Личность этих людей ему неизвестна. Мировой судья, изучив материалы дела и выслушав водителя, не принял его версию. Суд пришел к выводу, что объяснение Николая П. – это способ защиты от административного наказания.

В результате, мировой судья судебного участка № 33 Михайловского судебного района Волгоградской области признал Николая П. виновным и лишил его прав на полгода.