В Волгограде активизировались земельные мошенники, обманывающие дачников

Мошенники обманывают волгоградцев. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Росреестр предупредил жителей Волгоградской области о новой схеме мошенников, которые активно обманывают владельцев земельных участков. Аферисты рассылают поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить мнимый штраф со скидкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Мошенники отправляют фальшивые сообщения, где сообщают о “нарушениях” на участке. Главное условие — “оплатить” штраф по присланной ссылке, чтобы получить скидку. Так аферисты получают доступ к аккаунту на Госуслугах и могут совершать другие незаконные действия.

В Росреестре подчеркнули: единственный документ, на основании которого следует оплачивать административный штраф за нарушения земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания.