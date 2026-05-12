Бастрыкин поручил доложить о водоснабжении в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Волгоградской области, которые сообщили о нарушении их прав, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

В социальных сетях появилось обращение жителей Ленинского района к главе СКР. Люди жалуются, что уже долгое время у них нет водоснабжения, а местные власти не принимают никаких мер для решения проблемы. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Халатность».

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и по всем доводам, изложенным в обращении граждан.