«Мы бьем точно в цель»: директор волгоградского центра «Воин» ответил на санкции Евросоюза

Игорь Воробьев считает попадание под санкции отличной оценкой его работы. Фото: Центр "Воин".

Директор волгоградского филиала Центра «Воин» Игорь Воробьев оказался в новом списке санкций Евросоюза. В него Великобритания включила 16 физических и 7 юридических лиц, в том числе Воробьева и расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области оборонно-спортивный лагерь «Авангард». Это нисколько не расстроило Воробьева: он заявил, что это только говорит о результативности его работы.

- Если на Западе так нервно реагируют на нашу деятельность, значит, мы действительно стоим на страже национальных интересов и воспитываем молодежь правильно — в духе силы, ответственности и безусловной любви к России, - прокомментировал Игорь Воробьев.

По словам директора волгоградского патриотцентра, у Запада не получится никого запугать своими санкциями.

- Нас не сломать - мы идем верным курсом, - сказал Воробьев и поблагодарил Запад за такую «оценку». - Значит, боятся. Значит, мы все делаем правильно.