НовостиОбщество12 мая 2026 6:42

Четыре БПЛА уничтожили утром над Волгоградской и Ростовской областями

В Волгограде беспилотная опасность действовала около двух часов
Екатерина СИМОХИНА
Беспилотную опасность объявляли утром в Волгограде и области.

Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Беспилотники пытались атаковать утром 12 мая 2026 года объекты в Волгоградской и соседней Ростовской области. По данным Минобороны, в период с 7 часов утра до 9.00 силами ПВО отразили 4 вражеских беспилотника в двух регионах. Власти Волгоградской области о последствиях не сообщали. По данным на 9 утра режим беспилотной опасности уже отменен.

Угроза для волгоградцев существовала около двух часов. При этом аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Задержек рейсов нет.