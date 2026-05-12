12 мая отменили двухчасовую беспилотную опасность в Волгоградской области

Режим беспилотной опасности, действовавший с раннего утра 12 мая, отменили в Волгограде и области. Уведомления о завершении угрозы начали приходить жителям региона в районе девяти часов по местному времени.

На протяжении двух часов Волгоградская область находилась в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки вражеских БПЛА. В этот период местные власти активно информировали население, призывая сохранять спокойствие. Главные рекомендации для волгоградцев включали в себя призывы не покидать помещения, избегать пребывания на улице и не приближаться к окнам, чтобы минимизировать риски.